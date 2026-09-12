Всичко за Благотворителен Бал

Следете всички новини, анализи и коментари за Благотворителен Бал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Култура
Бал събра 40 000 лева

Бал събра 40 000 лева

За Мария и нейните приятели от дом "Светове" този бал бе първият в живота й. Кавалер на момичето беше Милен Цветков

02 декември | 20:10
0 коментара
8543