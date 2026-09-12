Бронзова статуетка за Симеон Пешов на благотворителен бал
Президентът на "Главболгарстрой" бе отличен за цялостен принос в строително-инвестиционния бизнес
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Президентът на "Главболгарстрой" бе отличен за цялостен принос в строително-инвестиционния бизнес
Менко Менков стана адвокат на годината, Дочка Върбева - съдия, Детелина Ганчева - прокурор Каймакът на юридическата общност се събра на благотворите...
Община Сатовча организира за шеста поредна година благотворителен бал за сираци и деца с увреждания до 16-годишна възраст. Служители на кметствата, би...
Над 35 000 лева събра третият благотворителен бал на фондация "Светът на Мария". Събитието се проведе на 22 октомври в София Хотел Балкан под патронаж...
За Мария и нейните приятели от дом "Светове" този бал бе първият в живота й. Кавалер на момичето беше Милен Цветков
Ротарианци събраха 10 хил. лв. в благотворителен бал