Експертизата: Благой е единственият стрелец
Химическата експертиза по делото за смъртта на семейството от Пловдив е готова, съобщиха от прокуратурата. Резултатите потвърждават наличие на барутни...
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Химическата експертиза по делото за смъртта на семейството от Пловдив е готова, съобщиха от прокуратурата. Резултатите потвърждават наличие на барутни...
Около 200 души приятели, колеги, роднини, познати и сродници изпратиха в последния му път на Драгановите гробища в "Кючук Париж" 35-годишния Благой Са...
Не мога да му простя, че посегна на жена си и детето си. Това каза пред Нова ТВ през сълзи бащата на Благой, дни след жестоката драма в Пловдив. Той н...
Нерегистриран стар армейски пистолет „Валтер П38" е оръжието, с което шофьорът Благой Сапунджиев уби вчера жена си и детето си в дома им и след това о...
Майката Йорданка Сапунджиева и дъщеря й Петя били страхотни красавици, показва профилът на жената във Facebook. Те двете, заедно с Благой Сапунджиев ...