Багата защитава титлата през октомври
Благой Иванов ще защитава титлата си от тежка категория от веригата WOSF (World Series of Fighting) срещу Дерек Мемен. Двубоят ще е на 17-ти октомври....
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Благой Иванов ще защитава титлата си от тежка категория от веригата WOSF (World Series of Fighting) срещу Дерек Мемен. Двубоят ще е на 17-ти октомври....
Благой Иванов - Багата се завърна в клетката, за да победи Смелиньо Рама (Канада) в мач за световната титла в тежка категория от веригата WOSF (World...
Организаторите на веригата турнири "Белатор" посветиха страхотно видео на нашия ММА боец Благой Иванов. В него е разказана историята на феноменалния б...
Благой Иванов победи американеца Лавар Джонсън и се класира за финала в тежка категория на веригата "Bellator", а успехът на българския ММА боец впеча...
Благой Иванов продължава с великолепните си изяви в ММА. Багата натупа и американеца Лавар Джонсън по време на грандвечерта в американския град Теме...
Калифорния. Благой Иванов - Багата излиза в поредния си двубой по пътя за титлата в тежката категория от турнира на Bellator в ММА състезанието Bellat...
Българският боец с кървав успех над Лошата новина
Витлеем, Пенсилвания. Благой Иванов-Багата отбеляза поредна победа във втората най-голяма ММА верига в САЩ. Българинът се наложи още в първи рунд над...