Ревански: Безпрецедентен успех! ДПС първа сила в Пиринско, заслугата е на Пеевски
Движението има най-много общини в Благоевградска област и най-много съветници
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Движението има най-много общини в Благоевградска област и най-много съветници
МГЕРБ в Благоевградска област вече има ново ръководство. С решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ бе утвърден изборът на Венцислав Хросинков за об...
Благоевград. За отминалия програмен период 2007-2013 година в Пиринския край са сключени договори по 345 проекта на обща стойност от над 446 млн. лева...