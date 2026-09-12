Мелания писа на Борисов
Тя му благодари за прекрасните подаръци, които е получила от него по време на посещението му в Белия дом
Следете всички новини, анализи и коментари за Благодарствено Писмо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя му благодари за прекрасните подаръци, които е получила от него по време на посещението му в Белия дом
Скъпи Бойко, благодаря за личната подкрепа, пише британският премиер Великобритания ще предостави автомобили "Ленд Роувър" в помощ на родните граничн...
Асоциацията на българските биволовъди (АББ) изпрати благодарствено писмо до министъра на земеделието и храните Десислава Танева и до изпълнителния дир...
Благоевград. Благоевградчанка похвали медици от Спешен център и Спешно – приемно отделение за адекватна и професионална работа и добро отношение. Бори...
Сандански. Учители и ученици, участващи в инициативата „Мениджър за един ден", изпратиха благодарствено писмо до кмета на община Сандански Андон Тотев...