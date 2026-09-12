България отдава голямо значение на сътрудничество с Китай
София. Отдаваме голямо значение на двустранното сътрудничество с Китай в области от взаимен интерес като търговията, инвестициите, селското стопанство...
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София. Отдаваме голямо значение на двустранното сътрудничество с Китай в области от взаимен интерес като търговията, инвестициите, селското стопанство...
София. За мен "у дома" е Югоизточна Европа, заяви президентът Росен Плевнелиев пред българо-хърватския бизнес форум, организиран от БТПП и уважен на н...
Ван Цзянлин иска да строи хотел с мол и ресторанти