Васил Велев смрази страната! Разсипа кабинета
Много тежка критика от страна на бизнеса
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Много тежка критика от страна на бизнеса
Доста екзотична дискусия в тв предаване
Това оказва допълнителен ефект върху икономиката", подчерта той.
Подписа исторически рекламен договор
Tъpceнe винaги щe имa, ĸoнĸypeнция също
И даде цветущо сравнение за инфлацията
Това стана в съдружие с неговия брат
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Субсидиране на бизнеса от свръхпечалбите на АЕЦ и държавните ВЕЦ, размяна на азерски и руски газ с Гърция
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