Борисов: Няма лоши инвестиции
Премиерът участва в бизнес закуска с представители на Американската търговска камара
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Премиерът участва в бизнес закуска с представители на Американската търговска камара
Бизнесът и синдикатите се обявиха против отпускането на допълнителни средства за сектор Сигурност за тази и следващата година, без насреща да са извър...
Данък вредни храни скара здравния министър Петър Москов, бизнеса и синдикатите по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Бизне...
Представителна група от IT и аутсорсинг компаниите в Пловдив предстои да посети Европейския парламент в Брюксел, за да презентира бъдещото развитие на...