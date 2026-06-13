Зам.-министри с награди от Бизнес Справочник България
Митрополит Серафим благослови присъстващите Бизнес Справочник България връчи за втора поредна година връчи своите годишни награди за успешен мениджмъ...
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Митрополит Серафим благослови присъстващите Бизнес Справочник България връчи за втора поредна година връчи своите годишни награди за успешен мениджмъ...