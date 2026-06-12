Уволнен поп се залости в църковно жилище
Бивш поп не иска да напусне църковното жилище на българската енория в Будапеща. Заради това няма къде да се настани новият свещеник. Сагата продължава...
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Бивш поп не иска да напусне църковното жилище на българската енория в Будапеща. Заради това няма къде да се настани новият свещеник. Сагата продължава...