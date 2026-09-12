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Разгневен бивол уби пастир

Разгневен бивол уби пастир

Плевен. Разгневен бивол уби 52-годишния пастир Марин Иванов в плевенското с. Ореховица. Загиналият наглеждал стадо с още десетина биволици на местния...

19 юни | 12:05
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