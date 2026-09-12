Домашно животно помля автомобил в София! Мъж едва оцеля
От Агенцията по безопасност на храните твърдят, че не са получили сигнал от МВР за катастрофата
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От Агенцията по безопасност на храните твърдят, че не са получили сигнал от МВР за катастрофата
Откраднати са иданни, касаещи националната сигурност, каза наблюдаващият прокурор
Криминалисти от полицията в Кирково разкриха кражба на бивол от землището на село Хаджийско. След подаден сигнал от собственика и организирани издирва...
Плевен. Разгневен бивол уби 52-годишния пастир Марин Иванов в плевенското с. Ореховица. Загиналият наглеждал стадо с още десетина биволици на местния...