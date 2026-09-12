Всичко за Бис

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Бис за ЧРД на Илия Ангелов

Бис за ЧРД на Илия Ангелов

С близо тричасов концерт в НДК легендарният Илия Ангелов отбеляза 60-и юбилей и напълни душата на народа. С уникалния си глас ексвокалистът на "Диана...

15 декември | 20:00
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Три биса за Васко Кеца

Три биса за Васко Кеца

Феновете на Васко Найденов три пъти го извикаха на бис в "София лайв клуб". Поп звездата вдигна на крака публиката с "Телефонна любов" и "Сбогом, моя...

08 октомври | 22:40
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