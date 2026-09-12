Три биса за Васил Петров в Созопол
С впечатляващ концерт „SymphoNY Way” той закри летния сезон
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С впечатляващ концерт „SymphoNY Way” той закри летния сезон
С близо тричасов концерт в НДК легендарният Илия Ангелов отбеляза 60-и юбилей и напълни душата на народа. С уникалния си глас ексвокалистът на "Диана...
Ваня Правчанска извади от архива си снимки на своя велик приятел Софиянци, които тези дни минаваха през градинката пред "Кристал", с любопитство разг...
Феновете на Васко Найденов три пъти го извикаха на бис в "София лайв клуб". Поп звездата вдигна на крака публиката с "Телефонна любов" и "Сбогом, моя...