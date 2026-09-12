Втори случай на БИРС във Филипините
Филипините потвърдиха днес втори случай на заразяване с коронавируса на Близкоизточния респираторен синдром (БИРС). Чужденец на 36 години проявил симп...
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Филипините потвърдиха днес втори случай на заразяване с коронавируса на Близкоизточния респираторен синдром (БИРС). Чужденец на 36 години проявил симп...
Единственият пациент в Тайланд, заразен с Близкоизточен респираторен синдром (MERS), е успял да се справи с болестта и да започне да се възстановява....
Още един човек почина през последното денонощие от Близкоизточния респираторен синдром (MERS). Така броят на жертвите на това заболяване в страната до...
Шестдесет и девет болници в Тайланд, специализирани за борба с епидемии от „птичи грип" и атипична пневмония, са били препрофилирани за прием на пацие...
Първа жертва в Европа взе опасният Близкоизточен респираторен синдром (БИРС), който в момента върлува в Южна Корея. 65-годишният жител на провинция Се...
Южнокорейското министерство на здравеопазването съобщи за пет нови заболели от Близкоизточния респираторен синдром (БИРС) и още един починал пациент....