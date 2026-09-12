Пловдив става бирена столица
На 22 и 23 юни там ще се проведе "Две-три бири фест" с участието на 15 пивовари
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На 22 и 23 юни там ще се проведе "Две-три бири фест" с участието на 15 пивовари
Велико Търново. Бирен фест „Конниците" с много музика на живо предлага проект „Арт лято" от 13 до 15 юни във Велико Търново. До паметника на Асеневци...
"Червените" газят 8:0 пред Младенови