В село Биково: Маскирани грабят ордени на кралицата
Трима бандити атакуваха с ножове семейство англичани, упоиха кучетата им Трима маскирани бандити атакуваха семейство англичани в дома им в нощта срещ...
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Трима бандити атакуваха с ножове семейство англичани, упоиха кучетата им Трима маскирани бандити атакуваха семейство англичани в дома им в нощта срещ...