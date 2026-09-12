Денят, в който една стриптийзьорка облече бикини и промени завинаги света
Нито една жена не искала да облече творението на Луи Реар, след това нито една не искала да се откаже от него
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Нито една жена не искала да облече творението на Луи Реар, след това нито една не искала да се откаже от него
Дъщерята на милиардера се присъедини към движението "Моето тяло е моят избор"
Идолът на Чехия Яромир Ягър се оказа собственик на най-известните бикини в страната. Това са гащите, с които биатлонистката Габриела Соукалова спечели...