Нова драма с олимпиеца Красимир Анев. Голяма опасност
Бившият треньор на биатлониста разказа какво се случва
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Бившият треньор на биатлониста разказа какво се случва
Любляна. Първият биатлонист на България Красимир Анев и съперниците му от другите държави са били ограбени през нощта на Световната купа в Поклюка. Не...
Сочи. Иван Златен е биатлонистът, който няма да стартира в дисциплината 20 км индивидуално. Състезанието е утре от 16,00 ч бъл. време. Българите в Соч...
Красимир Анев е голямата ни надежда за силно представяне в Сочи. Биатлонистът се слави със своята амбициозност, упоритост и непримиримост. Известен е...