Всичко за Биатлонист

Следете всички новини, анализи и коментари за Биатлонист. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Без Иван Златев на 20 км

Без Иван Златев на 20 км

Сочи. Иван Златен е биатлонистът, който няма да стартира в дисциплината 20 км индивидуално. Състезанието е утре от 16,00 ч бъл. време. Българите в Соч...

11 февруари | 18:13
0 коментара
5532