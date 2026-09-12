Бeзплатен WiFi в 113 общини
Всяка от тях ще получи ваучер за 15 000 евро за безжичен нет на публични пространства
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Всяка от тях ще получи ваучер за 15 000 евро за безжичен нет на публични пространства
Франкфурт. На 24-часов достъп до безплатен безжичен интернет ще се радват всички пътници на летището във Франкфурт. Новината бе съобщена на официалния...
Стара Загора. Старозагорският кмет Живко Тодоров откри официално новата зона с безплатен безжичен интернет, която ще покрива територията на парк „Трак...