Безработните младежи в Плевен са над 1400
От тях 718 нямат специалност и професия и са неконкуретноспособни на пазара на труда.
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От тях 718 нямат специалност и професия и са неконкуретноспособни на пазара на труда.
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Младежки медиатор започна работа в община Момчилград. Той ще бъде посредник между неактивните млади хора на възраст межди 16 и 29 годишна възраст, кои...