Марешки: Безплатните лекарства са възможна и необходима мярка
Ако всички, които ме подкрепиха на президентските избори, повторят вота си, безплатните лекарства ще са факт до месеци, казва лидерът на ВОЛЯ ВЕСЕЛИН...
Следете всички новини, анализи и коментари за Безплатни Лекарства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако всички, които ме подкрепиха на президентските избори, повторят вота си, безплатните лекарства ще са факт до месеци, казва лидерът на ВОЛЯ ВЕСЕЛИН...
Приложена в живота, нашата програма може с бързи темпове да реши най-важните проблеми, казва Дора Христова, водач на листата на ВОЛЯ и НФСБ в Сливен
Над 170 000 българи ни подкрепиха за безплатни лекарства на пенсионерите и децата до 4-и клас
Само ВОЛЯ мисли за децата на България
АБВ предлага деца и пенсионери да получават безплатни лекарства. Депутатите от партията вече са внесли предложения за законови промени, които да обхва...