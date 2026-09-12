Digital Scouts се завръща в изцяло нов формат и с онлайн игри за децата, посветени на безопасния интернет
Образователната инициатива на Yettel ще зарадва подрастващите с нови звездни посланици и атрактивни награди
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Образователната инициатива на Yettel ще зарадва подрастващите с нови звездни посланици и атрактивни награди
Интерактивните занимания бяха организирани от Yettel и Центъра за безопасен интернет
Безплатни уроци за сигурността в интернет помагат на преподавателите да се запознаят с основните рискове и методи за защита при децата
Платформата ще предлага различно от разглежданото дълго време едно и също съдържание
Брюксел. Днес се отбелязва Международният ден за безопасен интернет. Той е посветен на формирането на етична онлайн среда за деца и възрастни. Мот...