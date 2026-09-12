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Близо 30% от учителите до 7 клас посочват, че имат нужда от допълнителна подготовка, за да обучават учениците по дигитална безопасност

Близо 30% от учителите до 7 клас посочват, че имат нужда от допълнителна подготовка, за да обучават учениците по дигитална безопасност

Безплатни уроци за сигурността в интернет помагат на преподавателите да се запознаят с основните рискове и методи за защита при децата

28 април | 12:36
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