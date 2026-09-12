Харманли иска пари от държавата заради трагедията в Бисер
Общината търси безлихвен заем, за да може да изплати искове след трагедията през 2012 г
Следете всички новини, анализи и коментари за Безлихвен Заем. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общината търси безлихвен заем, за да може да изплати искове след трагедията през 2012 г
"БСП лява България" ще търси подкрепата и на други парламентарни групи, за да сезира Конституционния съд (КС) за приетия от депутатите текст общините...
София. Стимулите за инвестиции ще бъдат финансово обезпечени с пари от оперативните програми на ЕС. Това е една от готвените промени в Закона за насър...