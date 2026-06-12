„Софиямед“ спаси 82-г. жена с безкръвна операция
Пациентка на 82 години с животозастрашаващо запушване на жлъчните пътища спасиха хирурзите от УМБАЛ „Софиямед"- посредством безкръвна операция. Това с...
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Пациентка на 82 години с животозастрашаващо запушване на жлъчните пътища спасиха хирурзите от УМБАЛ „Софиямед"- посредством безкръвна операция. Това с...
Маймунка прогледна след едночасова лазарена операция в България. Животното от вида Зелена морска котка (Chlorocebus aethiops), което било сляпо напълн...
Ендоскопската хирургия и артроскопията заема основна част от работата на д-р Венцислав Тимушев, който е специалист в ендоскопската хирургия и ортопед-...