Мария Силвестър е в безизходица! Какво се случва
Много тежка задача в новия епизод на предаването
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Много тежка задача в новия епизод на предаването
Кризата тласка хора в безизходица към престъпления
"Просто с тези хора вече не знам какво мога да направя повече. 2-3 пъти говоря с техния премиер, с опозицията на Гърция, с председателя на ЕК, с комис...