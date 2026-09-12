Новият премиер на Сирия взриви света с думите за бежанците
Спешните мерки, които трябва да се вземат в страната
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Спешните мерки, които трябва да се вземат в страната
Вижте реакциите на хората Можем ли да прегърнем непознат човек на улицата, например бежанец? На този въпрос отговарят двама младежи- сириец и египтян...
Недоволен кмет изпрати автобус с 51 бежанци в правителствената канцелария в Берлин, за да протестира срещу миграционната политика на Ангела Меркел, пр...
Турските власти систематично депортират бежанци в Сирия, нарушавайки международното право. Новината идва от разследване на АРД, цитирани от Факти.бг....
Увеличени са полицейските патрули в столичния квартал "Овча купел", съобщи пред журналисти в парламента министърът на вътрешните работи Румяна Бъчваро...
Какво политическо наследство ни завеща 2015 г.? И кои ще са най-големите предизвикателства пред България, Европа и света през новата година? На старта...