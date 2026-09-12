Прибират бездомниците на топло
133 души са настанени тази нощ в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в София, който се намира в столичния квартал „Захарна фабрика", пора...
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133 души са настанени тази нощ в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в София, който се намира в столичния квартал „Захарна фабрика", пора...
22 г. по-късно младият мъж още се води син на сем. Гренцке, мечтае да ги намери След 22 г. един млад благоевградчанин отново протяга ръце към своята...
Директорът на Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора в София Божанка Латева заяви, че 158 души са настанени тази нощ. Центърът се се намира...
Бургас. Бургаският кмет Димитър Николов се ангажира да осигури работа на бездомници. Хората, настанени в местния приют, ще имат възможност да работят...