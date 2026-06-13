Шофьор загина в дере
40-годишният Иван Аврамов от село Безденица загина на път за планината край Превала, община Чипровци, от където превозвал дърва, съобщиха от областнат...
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40-годишният Иван Аврамов от село Безденица загина на път за планината край Превала, община Чипровци, от където превозвал дърва, съобщиха от областнат...
Трактор на фирма „Топагро" – село Безденица, община Монтана, помля стадо кози и овце, съобщи кметицата Корделия Йорданова. Инцидентът станал в сряда к...