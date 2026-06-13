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Шофьор загина в дере

Шофьор загина в дере

40-годишният Иван Аврамов от село Безденица загина на път за планината край Превала, община Чипровци, от където превозвал дърва, съобщиха от областнат...

24 април | 13:24
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