Нашите младежи първи по безделие в Европа
Българските младежи са на първо място в Европа по безделие. Според Института за социални изследвания и маркетинг 67% от хората между 15 и 29 г. у нас...
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Българските младежи са на първо място в Европа по безделие. Според Института за социални изследвания и маркетинг 67% от хората между 15 и 29 г. у нас...