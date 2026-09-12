Тормозът продължава. Нови заплахи срещу Станислав Анастасов
Депутатът от ДПС направи скандални разкрития
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Депутатът от ДПС направи скандални разкрития
На границата с Гърция има хиляди нещастни и бедстващи шофьори не само от България, но от цяла Европа. За мен това е хуманитарна криза. Недоумявам защо...
Рим. Все още няма решение по казуса със затворената българска църква "Св. св. Викентий и Анастасий" в Рим. Съдейки по становище, изготвено от служите...
Русе. Няма нито един подаден сигнал за насилие над малката Пламена, която бе убита на Великден от собствения си баща,, независимо че съседите са чувал...