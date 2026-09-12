Берти Фогтс вече не е селекционер на Азербайджан
Баку. Берти Фогтс подаде оставка като селекционер на Азербайджан. Немският спец води съперника ни в настоящите евроквалификации в последните 6 години....
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Баку. Берти Фогтс подаде оставка като селекционер на Азербайджан. Немският спец води съперника ни в настоящите евроквалификации в последните 6 години....
Баку. Селекционерът на националния отбор на Азербайджан Берти Фогтс заяви, че една груба грешка е лишила тима му от една или три точки в европейската...
София. Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов заяви, че Берти Фогтс, който в момента води Азербайджан, има да си връща на България,...