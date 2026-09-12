Реал Мадрид представи Милитао
Новата звезда на "белите" му прилоша
Следете всички новини, анализи и коментари за Бернабеу. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новата звезда на "белите" му прилоша
С нетърпение чакам да играя с тази фланелка, обяви белгиецът
Китайци подмамили с пачки звездата на "Бернабеу"
Терзиев (с номер 55) току-що е вкарал на "Ливърпул"
Мадрид. Гилотината в "Реал" вече е наточена. Според "Ас" Карло Анчелоти е готов с "черен" списък. Той трябва да развърти метлата, за да си осигури пар...