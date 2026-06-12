Всички говорят за 19-годишната Маргарита Стойкова, която покори "Берлинале"
Младата звезда на България гледа към Оскарите
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Младата звезда на България гледа към Оскарите
Хичкок, Трюфо, Куросава и италианският неореализъм са повлияли най-много на творецаРежисьорът дисидент снима нелегално по апартаменти и вили в Иран "...
Гергана Фъркова, специално за "Стандарт" от Берлин Критиците и публиката на "Берлинале" постигнаха истинска хармония. Жури и зрители се оказаха единн...
Берлин. С българско участие бе открит 65-ият международен кинофестивал в Берлин "Берлинаре" вчера. "Никой не иска нощта", в който България е копродуц...