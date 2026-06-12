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"Златна мечка" за Панахи

"Златна мечка" за Панахи

Гергана Фъркова, специално за "Стандарт" от Берлин Критиците и публиката на "Берлинале" постигнаха истинска хармония. Жури и зрители се оказаха единн...

15 февруари | 19:15
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