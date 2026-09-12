Иде сезонът на черешите. На каква цена ще ги купуваме?
Студеното време забавя растежа на черешовите насаждения
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Студеното време забавя растежа на черешовите насаждения
Така компанията помага за решаване на кризата с липсата на работна сила
Монтана. Без рязане на лента в Монтана бе открит нов пазар, който е предназначен само за търговия с грозде. От години наред лозари от цялата страна до...