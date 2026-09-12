Абрамович пръснал 93 милиона за компенсации
Сумата, която босът на Челси е дал за уволнени мениджъри, е от 2004 година
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Сумата, която босът на Челси е дал за уволнени мениджъри, е от 2004 година
Рафа Бенитес официално вече не е треньор на "Реал" (Мадрид). Той беше уволнен след спешна среща с президента Флорентино Перес, която се състоя днес сл...
Дните на Рафаел Бенитес начело на "Реал" М са преброени. Това съобщи авторитетното испанско издание "Марка". Според него Рафа Бенитес ще бъде натирен...
Рафаел Бенитес предупреди, че в "Реал" няма незаменими и че това се отнася и за Кристиано Роналдо. В отговор на обвиненията на Карим Бензема, че му е...