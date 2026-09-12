Шок! Нападнаха с нож любим актьор
Нападателят е избягал от мястото на инцидента
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Нападателят е избягал от мястото на инцидента
Нека децата по-дълго останат деца, написа световноизвестният британски актьор Бенедикт Къмбърбач
Романтична сватба в "Игра на кодове". Британският актьор Бенедикт Къмбърбач, който изпълнява главната роля във филма, ще сключи брак днес. Той ще каже...
Британският актьор е по пътя към първия си "Оскар", очаква и дете Бенедикт Къмбърбач набра страшна скорост през последните години и в киното, и в тел...
Бенедикт Къмбърбач измести Дейвид Бекъм и Марк Райт в класация за най-желаните за среща знаменитости. Актьорът, който е номиниран за "Оскар" за главна...
Лондон. Кино журналистката Станислава Кара се завърна от лондонския филмов фестивал преди броени дни, след като успя да интервюира британските актьори...
Актьорът Бенедикт Къмбърбач ще участва в нова адаптация на една от прочутите пиеси на Уилям Шекспир, където ще изиграе Ричард III. Новата продукция ще...