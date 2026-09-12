Бенедикт Къмбербач се обяви против монопола в киното
Не трябва един крал да властва над всичко, коментира звездата от Марвел
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Не трябва един крал да властва над всичко, коментира звездата от Марвел
Майната им на политиците, каза световният актьор след представление за датския принц Няколко снимки на Бенедикт Къмбербач с брада и изтощен вид обико...
Кинаджии от всички страни потриват ръце за поредната порция удоволствие. Те ще изгледат преди всички на голям екран най-новите заглавия от седмото изк...
Бенедикт Къмбербач стана масово известен като Шерлок Холмс, и то година след като друг невероятен актьор - Робърт Дауни-младши - го изигра на големия...