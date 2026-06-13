Важен британски министър готви оставка, каква е причината
Той остана министър на отбраната в кабинетите на трима премиери
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Той остана министър на отбраната в кабинетите на трима премиери
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Опасенията са от политиката на изолационизъм, подкрепяна от президента на САЩ