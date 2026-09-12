Цацаров: Премиерът не ме е натискал за Янева (ОБЗОР)
Премиерът Бойко Борисов не ми е оказвал влияние за Владимира Янева. Среща на тази тема не съм имал. Разговарял съм с Янева до момента, в който срещу н...
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Премиерът Бойко Борисов не ми е оказвал влияние за Владимира Янева. Среща на тази тема не съм имал. Разговарял съм с Янева до момента, в който срещу н...
Полски синдик ще влезе в "Белведере-България", се разбра на днешното съдебно заседание по делото, съобщи frognews. По данни на Търговския регистър до...
Министърът на правосъдието Христо Иванов изключи Панайот Велков от списъка на синдиците и обяви, че започва поетапна проверка на всички синдици. Велко...
Софийският градски съд върна на собствениците управлението на "Белведере" и "Домейн Менада". Новият докладчик по делото съдия Валентин Бойкинов прие р...