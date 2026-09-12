Беливанов със 7 задачи за първия си ден като кмет
Шахматистът от ГЕРБ излиза на балотаж срещу вечния Георги Иванов с огромна преднина През 90-те губернаторът на Хасково бе заместник на днешния си опо...
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Шахматистът от ГЕРБ излиза на балотаж срещу вечния Георги Иванов с огромна преднина През 90-те губернаторът на Хасково бе заместник на днешния си опо...
В следващите четири години хасковските фирми ще получат силна подкрепа от Общината за намиране на пазари, за откриване на производства и за отваряне н...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Хасково Добри Беливанов изнесе сеанс на 13 дъски шах срещу 13 шахматисти точно в 13 часа. 13 е номера в интегралната бюл...
„Всички майки, с които разговарям са недоволни от качеството на хранатав детските градини, а от Общината твърдят, че такъв проблем несъществува. Поема...