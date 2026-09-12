Нови подробности за състоянието на децата, натровени с белина
Няма обяснение защо чайник е бил дезинфекциран с отровния препарат
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Няма обяснение защо чайник е бил дезинфекциран с отровния препарат
Промишлени производители на избелващ препарат призовават американците да пият течността като "чудодейно лекарство”
Това е една от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух
Това съобщи Здравният регулатор на страната
Искали да пазят децзата от заразата
Стотици хора звънят на 911, погълнали белина и дезинфектанти
Турски медии твърдят, че това е практика при този вид заведения
Студентка се нагълта с белина. Инцидентът е станал след като объркала бутилката на минералната вода с тази, в която имало от почистващия препарат, съо...
19-годишна сервитьорка от Симитли погълна белина, защото я обърка с минерална вода. Тя е била приета в реанимация на благоевградската болница и благод...
Благоевград. Изливат се тонове белина в резервоара с питейната вода. От години ни тровят, а тук живеят над 2300 души. Ще вдигна населението на граждан...