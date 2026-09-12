Диетолог: Как да предпазим дробовете си с тези храни
Най-полезните продукти за дихателните органи
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Най-полезните продукти за дихателните органи
Дихателната система е сред най-потърпевшите при микотична инфекция. Тя често е причина за появата на астма
Очаквала трансплантация във Виена, но криела от всички
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Това е първата в света успешна процедура
При пандемията от коронавирус здравето на тази част от тялото е още по-важно
Заболяването е заради специфичното устройство на дихателната си система
500 000 българи страдат от хронична обструктивна белодробна болест - най-големият бич за белите дробове. Едва 75 000 от тях обаче се лекуват...
Белите си дробове на бившите пушачи възстановяват функцията си изцяло на седмата година след спирането на цигарите, твърдят експерти от РЗИ в Хасково....
София. Българското дружество по белодробни болести извършва днес безплатно тестване на здравето на белите дробове в 12 центрове в цялата страна по пов...
По 250 умират всеки час в света от хронични болести на белите дробове Хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/ ще бъде третата причина за смърт...
Няма виновни за трагедията с легендата
Кърджали. Много кърджалийци безплатно тестваха обема на белите си дробове на специален апарат в центъра на град Кърджали. Инициативата по случай 31 м...