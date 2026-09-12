Протестиращи нападнаха турския вицепремиер
Невшехир. Вицепремиерът на Турция Бекир Боздаг е бил освиркан бурно в четвъртък по обяд, а след това е нападнат и с юмруци, по време на тридневно култ...
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Невшехир. Вицепремиерът на Турция Бекир Боздаг е бил освиркан бурно в четвъртък по обяд, а след това е нападнат и с юмруци, по време на тридневно култ...
София. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че Плевнелиев се изказва почти по всеки въпрос без да мисли, а отношенията ни с Турция са много дел...
София. По повод тиражираните през последните дни внушения, прессекретариатът на държавния глава информира, че президентът Росен Плевнелиев не е имал д...
Пловдив. Точно в 20,40 ч - 2 минути преди залез слънце в сряда вечер, президентът Росен Плевнелиев седна на трапезата по случай Рамазан байрам в Пловд...
Страх от провокации или опит за затъмнение стои зад "тайната вечеря"