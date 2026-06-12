Вацке: "Байерн" ни изтръгна сърцата
Баварците помагат с лекарства на деца в Украйна Изпълнителният директор на "Борусия" Д. Ханс-Йоахим Вацке атакува жестоко "Байерн", точно преди първи...
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Баварците помагат с лекарства на деца в Украйна Изпълнителният директор на "Борусия" Д. Ханс-Йоахим Вацке атакува жестоко "Байерн", точно преди първи...