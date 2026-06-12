Цацаров: Бецова ще внесе обвинителния акт срещу Бисеров
Боряна Бецова не е гнила ябълка, тя е прокурорът, който ще внесе обвинителен акт срещу Христо Бисеров. Това заявява главният прокурор Сотир Цацаров дн...
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Боряна Бецова не е гнила ябълка, тя е прокурорът, който ще внесе обвинителен акт срещу Христо Бисеров. Това заявява главният прокурор Сотир Цацаров дн...