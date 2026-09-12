Брутално кощунство! Руснаци се къпят в едно от Рилските езера
Глобата е 5000 лева
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Глобата е 5000 лева
Органите са присадени на двама души, а донорът е починала жена във Варна
Експериментът се оказал успешен и на жена бил присаден доставеният с дрона бъбрек
Учени са създали първия изкуствен бъбрек в света, който може да се присади на човек, пише Tech Times, цитиран от "Фокус". Бъбрекът съдържа микропроцес...
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов връчи сумата от 5500 лева, необходима за лечението...
Повече няма да пипна дрога, заяви падналият ас от НБА Фенове са готови на невероятна жертва, за да спасят идола си Ламар Одъм. Те заляха страниците в...
Майка спаси сина си с бъбрек. В края на миналата седмица главният редактор на в. "Хасковска Марица" Георги Пеев премина през операция за втората си тр...
В "Пирогов" пък спасиха едномесечно бебе с уникална операция
София. Успешна трансплантация на бъбрек от жив донор извършиха специалистите в УМБАЛ "Александровска", съобщиха от лечебното заведение. Баща дари важн...