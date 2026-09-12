Джорджа стана ангел! Ето къде грейна образът й
Опозицията атакува, властта се обяснява
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Опозицията атакува, властта се обяснява
Върна липсваща буква от свиден надпис, откри българска изложба
Президентът на САЩ се срещна с украинския си колега преди погребението на папата
Папа Франциск продължава спазвания през целия му живот ангажимент към скромност, смирение и по-лична връзка с вярата
Волята на починалия Франциск е да бъде положен в тази базилика в Рим
Аязмо на 1500 години лекува болести и прави чудеса
На церемонията са поканени премиерът в оставка Бойко Борисов и министри от неговото правителство и американският посланик Херо Мустафа,
Сред сградите на епископската резиденция блести уникална сграда, имаща само няколко аналогии в късната Римска империя
Света Елена посочила мястото край Бухово, където през IV век вдигнали най-голямата базилика В планината, оградила Софийското поле, има гористо хълмче...
Най-голямата базилика в Родопите и на Балканите - епископска катедрала от Ранно християнската епоха разкриха при разкопки на Перперикон археолози. Тя...
Базилика с размери 55 на 30 метра с единствен по рода в страната ни синтрон (епископски трон) и менза сакра (олтарна маса) разкри екип археолози, ръко...
На ВИП тоалетна се натъкнаха археолози в античния град Хераклея Синтика край храма на пророчицата Ванга. Добре оборудваното помещение е открито при ра...
Реставрацията и консервацията на Голямата базилика в Плиска ще продължи през май. Това обяви пред Topnovini.bg ръководителят на разкопките доц. Павел...
Копие на Голямата базилика в Плиска се строи в Бесарабия. В град Арциз (Одеска област, Украйна) изграждат църковен комплекс, който е умалено копие на...
След тригодишно проучване археолози изцяло разкриха една от най-големите раннохристиянски базилики, известни досега на територията на България. Това с...
Археологическият парк в Сандански ще отвори врати през септември тази година. Лентата на уникалния обект ще пререже премиерът Бойко Борисов, разкриха...
Едно от най-големите Чудеса на днешна София е базиликата "Св. София", дала името на българската столица. Разположена е точно върху центъра на главния...
След като откриха гроба на първия ни християнски светец: Може да са хвърлени там, за да ги спасят от турците при превземането на Плиска Ново открити...
Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров обяви вчера началото на реставрацията на Голямата базилика край Плиска. "Съгласно Венецианската харта разкопките т...
Голямата базилика в Пловдив ще бъде възобновена. Възстановяването на обекта и експонирането на мозайките ще се финансира от фондация "Америка за Бълга...