Майкъл Фрейн: Театърът е по-близо до живота
Майкъл Фрейн е журналист, романист, драматург и преводач
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Майкъл Фрейн е журналист, романист, драматург и преводач
В периода 19-24 май 2015 г. в пространствата на Националния дворец на културата (НДК) ще се проведе традиционният "Пролетен панаир на книгата" на Асоц...
Турция не е разединена, казва известният писател Ахмед Юмит е сред най-именитите съвременни белетристи и поети, изявяващ се и в областта на литератур...
Шефът на Асоциация "Българска книга" Веселин Тодоров и турският посланик Сюлейман Гьокче откриха изложението Пролетният базар на книгата започна вчер...
София. София става столица на литературата благодарение на проект на Фондация "Елизабет Костова". От 02 до 04 юни градът ще бъде домакин на "СтолицаЛи...
Най-известните ни писатели раздават от днес автографи на Пролетния базар на книгата