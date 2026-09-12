Стинг връща славата на "Батаклан"
Празнуваме живота и почитаме жертвите от парижката трагедия, каза звездата Така както американците построиха кораб от отломките на двете кули след 11...
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Празнуваме живота и почитаме жертвите от парижката трагедия, каза звездата Така както американците построиха кораб от отломките на двете кули след 11...
Майка на загинал при терористичното нападение на 13 ноември в парижката зала „Батаклан" обяви, че възнамерява да съди Белгия, предаде bTV. „Ще се объ...
През 2010 г. френските власти са започнали разследване за планиран атентат в концертната зала "Батаклан", която бе един от нападнатите обекти по време...
"Батаклан" беше хиляди пъти по-лошо", споделя Матю За късмет или за лошо стечение на обстоятелствата, мъж разказа как е преживял и 11 септември, кого...
Опечаленият Антоан Лейри е френски журналист, но и съпруг на Елен Лейри - една от невинните жертви, които паднаха под куршумите на терористите в париж...
За първи път след престрелката в петък екипът на зала „Батаклан" в Париж публикува първото си официално изявление след кървавата атака в петък вечер,...
5-6 човека влезли с автомати и започнали да стрелят по хората Британецът работел за Eagles of Death Metal в зала "Батаклан" Историята за смъртта на...
Първа снимка от парижкия театър Батаклан, който стана арена на зверското убийство на поне 89 души, публикуваха английските медии. Както е известно, по...
Ексклузивни кадри от кошмарната нощ пред театър Батаклан се завъртяха във френските медии. На едното видео се вижда началото на престрелката между д...
Видео показа стрелбата в концертната зала "Батаклан", в която загинаха 89 души. При нападенията на 6 различни места във френската столица, извършени о...
Сестрата на френския национал Антоан Гризман се е намирала в концертната зала "Батаклан" по време на кървавите атаки в Париж снощи. Докато Гризман е...