Бербатов похвали своите и погледна към "Арсенал"
Нападателят на "Монако" Димитър Бербатов похвали своите съотборници, които в петък вечер победиха с 3:0 "Бастия" в мач от френската Лига 1. Българинът...
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Нападателят на "Монако" Димитър Бербатов похвали своите съотборници, които в петък вечер победиха с 3:0 "Бастия" в мач от френската Лига 1. Българинът...
Нападателят на "Монако" Димитър Бербатов ще седне на пейката в следващия кръг в Лига 1. Причината е, че наставникът на "монегаските" Леонардо Жардим и...
Монако. Монако отпадна от Бастия на полуфиналите в турнира за Купата на лигата във Франция. Монегаските отстъпиха на "Луи II" с 6:7 след изпълнение на...