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Сбогувахме се с Евробаскет'15

Сбогувахме се с Евробаскет'15

Мъжкият ни национален отбор допусна трета поредна загуба в група "Б" на евроквалификациите по баскетбол. Възпитаниците на Георги Младенов отстъпиха пр...

18 август | 18:05
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